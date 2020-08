News

Kostenlose 4K-Filme für Amazon Prime Video-Abonnenten

Während Amazon Prime Video Video bislang für Abonnenten in erster Linie die eigenen Originals in Ultra HD angeboten hatte, sind momentan auch eine ganze Reihe von Kinofilmen ohne Aufpreis in 4K und teilweise auch mit HDR beim Amazon Streaming-Dienst abrufbar. Vor allem zahlreiche Sony-Filme stehen in Ultra HD zur Auswahl:

Apollo 11

Angry Birds: Der Film

Arrival

Deutschstunde

Ghostbusters (2016)

Hard Powder

Jumanji

Life

Lucy

Men in Black 3

Men in Black 2

Money Monster

Passengers

Spider-Man 2

Suspiria (2018)

The Wall

Vollblüter

