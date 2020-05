News

Kompletter "Guardians of the Galaxy Awesome Mix" veröffentlicht

James Gunn hat den aus den beiden "Guardians of the Galaxy"-Filmen bekannten "Awesome Mix" jetzt in einer erweiterten Version veröffentlicht. Der Walkman-Soundtrack zu den beiden Filmen wurde zuvor bereits auf LP und auch als Musikkassette veröffentlicht. Diese enthielten aber nur einen Teil der Titel, die Gunn ausgewählt hatte und später in den "Guardians of the Galaxy"-Filmen zu sehen waren.

In Form einer Spotify-Playlist steht von James Gunn jetzt der "Meredith Quill's Comple Awesome Mix" zum Streaming bereit. Die Playlist umfasst aktuell insgesamt 63 Titel mit fast vier Stunden Gesamtlaufzeit. Gunn deutet an, dass möglicherweise einige der Musikstücke in einem zukünftigen Film zu hören sein könnten.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" ist derzeit für 2021 geplant.

Guardians of the Galaxy Awesome Mix Vol. 1 & 2 bei Amazon.de

