Komplette "Star Wars"-Saga erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht laut Angaben des US-Händlers "Best Buy" die komplette "Star Wars"-Saga auf Ultra Blu-ray. Auf der kanadischen Best Buy-Website wird eine exklusive "Star Wars: The Skywalker Saga" Ultra HD Blu-ray-Box gelistet. Diese soll alle neun Filme der Star Wars Skywalker Saga erstmals in einem Set mit insgesamt 27 Discs enthalten und voraussichtlich am 31.03.2020 erscheinen. Eine offizielle Ankündigung von Disney gibt es dazu bislang noch nicht. Derzeit können bereits Abonnenten des Streaming-Dienstes Disney+ alle Star Wars-Filme in Ultra HD erleben, der in Deutschland aber erst im März startet.

"Star Wars: Die letzten Jedi" wurde bereits einzeln auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" wird hierzulande voraussichtlich im April 2020 auf Blu-ray Disc, 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray 3D und DVD veröffentlicht und ist auch bereits vorbestellbar.

