"Knives Out" als "Limited Edition" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Universum Film veröffentlicht "Knives Out - Mord ist Familiensache" auf Ultra HD Blu-ray. Rian Johnsons Krimi-Komödie mit Daniel Craig und Jamie Lee Curtis startet am 2. Januar in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Mai auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Amazon nennt derzeit den 29.05.2020 als VÖ-Termin.

Die Ultra HD Blu-ray wird neben der Standard-Version auch als "Limited Edition" erhältlich sein, von der ebenso wie bei den anderen Ausgaben noch keine Infos zur Ausstattung bekannt sind.

