Kabel Eins Doku HD zeigt Sendungen in Ultra HD & HDR

Am 17. Januar geht Kabel Eins Doku HD bei HD+ auf Sendung und kann damit auch via Satellit in HDTV empfangen werden. Ausgewählte Programm-Highlights des Senders sollen via Astra 19.2° Ost ausserdem parallel in UHD & HDR auf dem Sender UHD1 ausgestrahlt werden.

Für Kunden, die HD+ integriert über einen neuen Fernseher von Panasonic oder Samsung nutzen, erscheint bei allen Sendungen, die parallel zu HD auch in UHD übertragen werden, auf dem Display ein entsprechender Hinweis. Der Wechsel auf den UHD-Kanal kann dann kurz per Knopfdruck auf der Fernbedienung bestätigt werden.

Empfangsparameter von Kabel Eins Doku HD

Satellit: ASTRA 19,2° Ost

Frequenz: 11.464,25 MHz (Horizontal)

Modulation: DVB-S2, 8PSK

Symbolrate: 22.000 Ms/s

FEC 2/3

