"Jumanji: The Next Level" mit Dolby Vision & Dolby Atmos im Apple iTunes Store

Sony bietet "Jumanji: The Next Level" inklusive Dolby Vision HDR und Dolby Atmos-Sound im Apple iTunes Store an. Auf digitalen Plattformen wie auch Amazon Prime Video wird die "Jumanji: Willkommen im Dschungel"-Fortsetzung bereits am 12.04.2020 veröffentlicht.

Die Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray kommt am 23.04.2020 in den Handel. Details zur Ausstattung hat Sony bislang nur zur Blu-ray Disc bekannt gegeben. In den USA erscheint der Film bereits am 17.03.2020 als "IMAX Enhanced" Ultra HD Blu-ray inklusive DTS:X-Sound.

Neben einem "Jumanji: The Next Level / Jumanji: Willkommen im Dschungel" Blu-ray-Doppel-Steelbook ist auch eine Ultra HD Blu-ray-Steelbook-Edition geplant. Das "Jumanji"-Doppelset wird neben dem Steelbook auch in einer einfachen Blu-ray-Version mit Standard-Verpackung erhältlich sein.

Jumanji: The Next Level (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: DTS HD MA 5.1 (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch, Englisch, Türkisch

Extras:

Körpertausch: Eins mit der Figur sei

Wieder zusammen: Das Team wird vereint

Ein neues Level: Wie Jumanji: The Next Level geschaffen wurde

Outtakes

Rhys Darby will einen Jingle

Szenenauswahl & Erklärung der Visuellen Effekte

