"Jumanji: The Next Level" bereits auf Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray vorbestellbar (Update)

Amazon.de bietet pünktlich zum Kinostart "Jumanji: The Next Level" bereits zur Vorbestellung auf Blu-ray Disc, 4K Ultra HD Blu-ray und DVD an. Amazon nennt derzeit den 03.05.2020 als VÖ-Termin. Neben einem "Jumanji: The Next Level / Jumanji: Willkommen im Dschungel" Blu-ray-Doppel-Steelbook ist auch eine Ultra HD Blu-ray-Steelbook-Edition geplant. Eine Blu-ray 3D ist hingegen bislang nicht geplant.

Update: Das "Jumanji"-Doppelset wird neben dem Steelbook auch in einer einfachen Blu-ray-Version mit Standard-Verpackung erhältlich sein.

