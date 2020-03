News

"Joker" und mehr: Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Warner veröffentlicht in dieser Woche "Joker" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Neben den Standard-Editionen gibt es auch zwei Steelbooks. Amazon-Kunden hatten bislang aber nur kurze Gelegenheit zur Vorbestellung. Wann der "Joker" dort wieder verfügbar sein wird ist noch offen.

Neben dem "Joker" erscheinen als Kino-Neuheiten in dieser Woche auch noch "Scary Stories to tell in the Dark" und "Gut gegen Nordwind" auf Blu-ray Disc und auf Ultra HD Blu-ray kommen "Die Schöne und das Biest", "Boyz N' the Hood" sowie eine Neuerscheinung der "Mumie"-Box in den Handel.

Auch in dieser Woche gibt es wieder eine ganze Reihe von Klassikern auf Blu-ray Disc. Neben vielen Sony-Titeln ist u.a. auch "City Slickers" mit 4K-Remaster dabei.

