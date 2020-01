News

"Joker" für 11 Oscars nominiert

"Joker" führt in diesem Jahr die Liste der Oscar-Nominierungen an. In insgesamt 11 Kategorien wurde das Drama von Todd Phillips nominiert - inklusive dem Oscar für den besten Film und die Regie. Mit jeweils zehn Nominierungen folgen Martin Scorseses Netflix-Drama "The Irishman", "1917" von Sam Mendes und Quentin Tarantinos "Once Upon A Time in .... Hollywood". Zu den weiteren in gleich mehreren Kategorien nominierten Filmen gehören u.a. "Le Mans 66 - Gegen jede Chance", "Jojo Rabbit" sowie der südkoreanische Film "Parasite". Die Oscar-Verleihung findet in der Nacht vom 09. auf den 10. Februar 2020 statt. Eine Übersicht aller Nominierungen gibt es auf der offiziellen Oscar-Website.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.