News

"Johnny Handsome" als Mediabook auf Blu-ray Disc

Koch Media veröffentlicht im September "Johnny Handsome - Der schöne Johnny" in einer Mediabook-Edition auf Blu-ray Disc. Der Film von Walter Hill aus dem Jahr 1989 mit Mickey Rourke, Ellen Barkin und Morgan Freeman kommt am 24.09.2020 als 2 Blu-ray-Set mit zusätzlicher DVD in den Handel und wird als Bonus-Material neben einem Trailer u.a. ein Interview mit Walter Hill, Featurettes und ein Booklet bieten.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.