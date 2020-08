News

"John Williams - Live in Vienna" mit Dolby Atmos-Sound auf Blu-ray Disc und bei Amazon Music HD

Die Deutsche Grammophon veröffentlicht am 14.08.2020 "John Williams - Live in Vienna" als Doppel-Set mit CD und Blu-ray Disc. Die Highlights der zwei Konzerte des Hollywood-Filmkomponisten aus dem letzten Jahr in Wien werden auf der Blu-ray Disc mit sechs Bonus-Tracks in Dolby Atmos präsentiert. Dazu gehören u.a. John Williams-Kompositionen für "Star Wars", "Schindlers Liste" und "Indiana Jones". Neben der Blu-ray Disc steht der Dolby Atmos-Sound auch bei Amazon Music HD über den Echo Studio-Lautsprecher zur Verfügung.

"John Williams - Live in Vienna" wird auch als einfache CD sowie Doppel LP-Set angeboten.

