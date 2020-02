News

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"-Titelsong online

Billie Eilish hat den offiziellen Titelsong für den neuen James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) veröffentlicht. Der “No Time To Die” Theme-Song entstand in Zusammenarbeit mit Hans Zimmer und dem ehemaligen "The Smiths"-Gitarissten Johnny Marr. Hans Zimmer komponiert auch den Music Score für "Keine Zeit zu sterben".

Der 25. James Bond-Film startet am 02.04.2020 in den deutschen Kinos und wird der letzte Film mit Daniel Craig in der Rolle des 007 sein.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.