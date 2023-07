News

IsoTek präsentiert den neuen V5 Sigmas

Bildquelle: IsoTek

IsoTek präsentiert mit dem V5 Sigmas die neueste Version der Power Line Cleaner für die V5-Serie. Der V5 Sigmas, laut Hersteller ein besonders kosteneffizientes Upgrade zur Verbesserung jeder Audio- oder AV-Kette, verfügt über 7 Ausgänge.

Drei Hochstromausgänge, mit einer einfacheren Version des Direct-Coupled-Schaltkreises de V5 Titan, um ultrahohe Impedanz für Verstärker, Subwoofer, Lautsprecher oder jede Art von elektronischen Geräten mit wechselndem Bedarf an Netzstrom, optimal zu versorgen. Die vier weiteren Schnittstellen sind speziell für Quellgeräte und Vorverstärker vorgesehen. Der V5 Sigmas besteht praktisch aus sieben Netzfiltern in einem Gehäuse, in Reihe geschaltete, miteinander verbundene Ausgänge gibt es nicht. Gegentakt- als auch Gleichtaktstörungen werden vermieden und Kreuzkontaminationen der angeschlossenen Geräte werden durch mehrere Filterstufen für jede Ausgangsbuchse auf ein Minimum reduziert. Die angeschlossenen Komponenten sind natürlich auch vor gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen geschützt.

Die UVP des IsoTek V5 Sigmas beträgt 4.499 Euro.

Features in der Übersicht:

RFI-Reduzierung 80dB

optimierte Stromreinigungskreise entfernen Common und Differential Mode Netzrauschen

4 unabhängige Ausgänge für Quellkomponenten (jeweils max. 10 A)

3 unabhängige Hochstromausgänge für Endstufen, Subwoofer, Aktivlautsprecher usw. (je 16A max. jeder)

121'500A sofortige Schutzfunktion

Vollständig sterngeerdetes Netzwerk

Massiver Kern Ohno ConLnuous Cast Kupfer versilbertes internes Kabel mit FEP Virtual Air Dielektrikum

System-Link-Steckdose zur Erweiterung der Steckdosen und Aufrechterhaltung einer sternförmigen Erdungsreferenz

Geliefert mit dem preisgekrönten EVO3 PREMIER POWER CABLE von IsoTek

