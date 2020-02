News

Insight TV zeigt erste 8K-Dokumentation

Der Sender Insight TV zeigt voraussichtlich im Frühsommer seine erste 8K-Dokumentation. Die Doku "Sandboarding on Dragon Hill" wurde komplett in 8K mit HDR gedreht und zeigt die Reise des Mountain-Bikers Brett Tippie nach Chile zur größten Sanddüne der Welt. Insight TV will "Sandboarding on Dragon Hill" im Juni in seinem Programm zeigen.

Der Sender wird als Pay TV in Ultra HD via Satellit verbreitet und ist auch in Ultra HD im MagentaTV IPTV-Angebot der Deutschen Telekom zu empfangen. Die HD-Version von Insight TV gibt es auch bei HD+ und Sky.

