News

"In the Line of Fire" & "Final Fantasy VII" 4K Ultra HD Blu-rays vorbestellbar

Sony veröffentlicht "In The Line Of Fire" und "Final Fantasy VII: Advent Children" voraussichtlich am 17.06.2021 in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray. Beide 4K-Discs sind bereits bei jpc.de vorbestellbar und werden laut US-Informationen über einen englischen Dolby Atmos-Mix verfügen. "Final Fantasy VII: Advent Children" wird als "Director's Cut" veröffentlicht.