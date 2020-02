News

"Hunters" mit Al Pacino jetzt bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab heute die Serie "Hunters" mit Al Pacino in der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung. Die erste Staffel des Amazon Originals besteht aus 10 Episoden. Produziert von "Get Out"-Regisseur Jordan Peele, folgt "Hunters" einer Truppe von Nazi-Jägern in New York 1977.

Offizielle Synopsis:

Die sogenannten „Hunters“ haben entdeckt, dass in ihrer Gesellschaft hunderte ehemals hochrangiger Nazi-Beamter leben und sich verschwören, um ein Viertes Reich in den USA zu gründen. Das Team der Jäger startet in seine blutige Mission, die Verschwörer zur Rechenschaft zu ziehen und ihre erneuten Genozid-Pläne zu vereiteln.

