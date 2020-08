News

Hunderte Verleih-Filme ab 97 Cent bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Amazon und Apple bieten derzeit hunderte Verleih-Filme ab 97 Cent an. Beim Aktions-Sortiment der beiden Streaming-Anbieter gibt es teilweise Überschneidungen aber auch Unterschiede. Amazon Prime Video hat derzeit über 3000 Filme zu Preisen von 0,97 bis 1,99 EUR im Angebot während die Auswahl von Apple iTunes kleiner ausfällt aber dafür auch viel mehr Top-Titel in Ultra HD u.a. von Warner, Universal, Paramount und Sony enthält. Bei Amazon Prime Video sind hingegen derzeit nur "Jumanji: The Next Level" und "Baby Driver" für je 1,99 EUR in Ultra HD zum Verleih erhältlich:

