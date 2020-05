News

"Homecoming - Staffel 2" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab dem 22.05.2020 die zweite Staffel der Thriller-Serie "Homecoming". Die Fortsetzung des Amazon Originals erzählt eine neue Geschichte über eine Frau (Janelle Monáe), die in einem Boot mitten auf einem See erwacht - ohne Erinnerung und ohne zu wissen, wer sie überhaupt ist. Beide Staffeln der Serie werden in Ultra HD mit HDR präsentiert.

