News

"Hobbit" & "Herr der Ringe" in 4K & Dolby Atmos im Apple iTunes Store

Warner hat zeitgleich zum Ultra HD Blu-ray-Verkaufsstart der "Hobbit"-Trilogie die drei Filme auch in 4K mit HDR10 und Dolby Vision sowie englischem Dolby Atmos-Sound im Apple iTunes Store veröffentlicht. Die deutschen Tonspuren werden in Dolby Digital 5.1 angeboten.

Während das "Herr der Ringe" Ultra HD Blu-ray-Boxset auf den 17.12.2020 verschoben wurde, bereitet Warner auch den (in den USA bereits vollzogenen) "Lord of the Rings" 4K-Start bei iTunes vor. Denn teilweise sind bereits die Preview-Clips mit 4K-Bild und Dolby Atmos-Sound auf der Apple TV 4K-Box abrufbar.

Während die Ultra HD Blu-rays als einzelne Boxsets erscheinen, ist bei iTunes neben den Herr der Ringe und Hobbit-Sammlungen auch eine "Mittelerde 6 Film Collection" erhältlich, die alle sechs "Hobbit" und "Herr der Ringe"-Filme in den "Extended Editions" beinhaltet und aktuell für 44,99 EUR verkauft wird:

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.