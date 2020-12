News

"Hobbit" & "Herr der Ringe" als "Extended Editions" ab 3,99 EUR im Apple iTunes Store

Warner bietet derzeit im Apple iTunes Store die "Extended Editions" der "Hobbit" und "Herr der Ringe"-Filme ab 3,99 EUR an. Auch die Trilogie-Sets von Der Hobbit und Der Herr der Ringe sind für 17,97 EUR bzw. 15,97 EUR und die komplette "Mittelerde 6 Film Collection" für 33,94 EUR im Angebot.

Die "Hobbit"-Filme sind auch bereits bei iTunes in 4K mit Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Sound erhältlich. Bei den "Herr der Ringe"-Filmen ist das derzeit noch nicht sicher und da Warner in vielen Fällen Filme statt einem direktem Upgrade mit neuen Produkt-IDs bei iTunes veröffentlicht, kann der Kauf erst dann empfohlen werden, wenn bei iTunes die Filme tatsächlich in 4K angezeigt werden.

Dieses Problem besteht bereits seit langer Zeit und insbesondere sehr oft Warner-Titel. Betroffenen Nutzern, die kein 4K-Upgrade für frühere Käufe bekommen haben, bleibt lediglich der Weg über den iTunes-Support für ein Upgrade. Dieser kann über die Webseite reportaproblem.apple.com kontaktiert werden.

Die "Hobbit"-Trilogie ist seit dem 03.12.2020 auch auf Ultra HD Blu-ray erhältlich. Die Veröffentlichung der "Herr der Ringe" Ultra HD Blu-rays wurde in Deutschland auf den 17.12.2020 verschoben.

