News

"His Dark Materials - Staffel 1" im August auf Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht im August "His Dark Materials" auf Blu-ray Disc. Die erste Staffel der Sky-Fantasy-Serie wird inklusive deutschem und englischem 5.1-Mix ab dem 06.08.2020 im Handel erhältlich sein.

His Dark Materials (Blu-ray Disc)

Bild: 16:9

Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1), Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel für Hörgeschädigte: Deutsch, Englisch

Extras:

His Dark Materials: Making-of

Die Adaption von His Dark Materials

His Dark Materials: Set-Design und Requisite

His Dark Materials: Das Kostümdesign

His Dark Materials: Die Daemonen

James McAvoy über Lord Asriel

Lin-Manuel Miranda über Lee Scoresby

Ruth Wilson über Mrs. Coulter

Dafne Keen über Lyra Belacqua

