Herbert Grönemeyers "MENSCH" in Dolby Atmos bei GROBI.TV

Am 16. Mai 2020 wird das Album "MENSCH" sowie das Konzert auf Schalke von Herbert Grönemeyer bei GROBI.TV in Kaarst erstmals in Dolby Atmos in der neuen PureAudio Version zu hören sein. Maximal zwei Personen gleichzeitig kommen für eine halbe Stunde im Grobikino in den exklusiven Genuss des Hörerlebnisses:

Einen Platz für die Vorführung am 16. Mai können Sie hier reservieren!

Herbert Grönemeyers "Mensch" kann man ab Mai auch in den eigenen vier Wänden in der Studio- und Heimkinoedition auf Blu-ray Disc inklusive des Konzertvideos "Mensch - Live" aus der Arena AufSchalke (2003) - Remastered in HD und Dolby Atmos erleben.

Die Scheibe erscheint am 15. Mai und ist erhältlich bei GROBI.TV. Auf der Website gibt es auch mehrere Audio-Files zum Probehören: https://www.grobi.tv/pureaudio-disk/1852/herbert-groenemeyer-mensch-studio-und-heimkinoedition.

