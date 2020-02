News

HDTV: CBNN HD mit Bloomberg-Fenster neu auf Astra

Der Sender CBNN wird jetzt via Satellit Astra 19.2° Ost in Europa ausgestrahlt. Das englischsprachige Programm des "Crypto Blockchain News Network" ist in HDTV mit 1080i-Auflösung unverschlüsselt auf der Frequenz 11288 MHz V (SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK) zu empfangen. CBNN übernimmt bis zu fünf Stunden täglich das Programm des Wirtschaftssenders Bloomberg, der auf Astra 19.2° Ost bislang nur in SD zu empfangen ist.

