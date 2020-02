News

HD+ startet "Cashback"-Aktion für freenet TV-Kunden

HD+ reagiert auf das Ende von freenet TV via Satellit und bietet im Rahmen einer "Cashback"-Aktion Kunden von freenet TV via Satellit den vergünstigten Kauf des HD+ Moduls zum halben Preis an. Nach einem Kauf des Moduls im HD+ Webshop und Zusendung des freenet TV Moduls oder eines TechniSat Digit S4 SAT-Receivers mit integriertem freenet wird von HD+ die Hälfte des Kaufpreises für das Modul von 39,50 EUR zurückerstattet.

Das Angebot gilt nur für Kunden von freenet TV über Satellit. Über DVB-T2 HD können die Privatsender im freenet TV-Paket weiterhin in HDTV empfangen werden. Via Satellit nutzte Freenet TV die gleichen Frequenzen wie HD+ und bis Ende 2020 können die Programme auch weiterhin empfangen werden. HD+ bietet zusätzlich den Empfang von RTL UHD und dem Sender UHD1 an.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.