"Hanna - Staffel 2" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video präsentiert ab dem 03.07.2020 die zweite Staffel des Prime Originals "Hanna". Die acht Episoden der zweiten Staffel starten zunächst in der englischen Originalfassung. Die deutsche Synchronfassung soll später folgen.

Neben der HD-Version ist "Hanna" auch in 4K & HDR in zwei verschiedenen Versionen für die einzelnen Sprachen bei Amazon abrufbar:

Offizielle Synopsis:

Nach ihrer Entdeckung am Ende der ersten Staffel weiß Hanna nun, dass sie nicht die einzige junge Frau mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und einer militärischen Eliteausbildung ist. Das Utrax-Programm hat eine ganze Reihe an hochqualifizierten Teenagern hervorgebracht, die kurz davorstehen, in die tödliche „zweite Phase“ ihrer Entwicklung zu starten.

