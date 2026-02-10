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"Hamnet" im April auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Hamnet" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Drama von Chloé Zhao mit Emily Watson, Paul Mescal, Joe Alwyn und Jessie Buckley erscheint am 23.04.2026 fürs Heimkino. Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant.

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