Guy Ritchies "The Gentlemen" erscheint auch als Steelbook-Blu-ray

Leonine (ehemals Concorde) veröffentlicht "The Gentleman" auch in einer limitierten Steelbook-Edition auf Blu-ray Disc. Die neue Guy Ritchie Action-Komödie mit Matthew McConaughey erscheint voraussichtlich am 10.07.2020 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray.

