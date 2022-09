News

"Guns N’ Roses - Use Your Illusion I + II" erscheint als "Super Deluxe" CD/LP-Box mit Dolby Atmos-Blu-ray Disc

"Guns N’ Roses" veröffentlichen ihr Doppel-Album "Use Your Illusion I + II" als neue "Super Deluxe" CD und Vinyl-Box mit zusätzlicher Blu-ray Disc.

Die beiden 7 CD oder 12 LP-Boxsets enthalten insgesamt 97 Titel, darunter 63 bislang unveröffentlichte Audio & Video-Aufnahmen inklusive der beiden Konzertmitschnitte "Live in New York" und "Live in Las Vegas". Auf der Blu-ray Disc wird das "Live in New York"-Konzert inklusive Dolby Atmos-Sound präsentiert.

Die beiden "Super Deluxe"-Boxsets enthalten auch noch ein 100-seitiges Hardcover-Buch sowie verschiedene Fan-Artikel und sollen ab dem 11.11.2022 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting CD



CD 1 – USE YOUR ILLUSION I

Original Album Remastered

RIGHT NEXT DOOR TO HELL DUST N’ BONES LIVE AND LET DIE DON’T CRY (ORIGINAL) PERFECT CRIME YOU AIN’T THE FIRST BAD OBSESSION BACK OFF BITCH DOUBLE TALKIN’ JIVE NOVEMBER RAIN* THE GARDEN GARDEN OF EDEN DON’T DAMN ME BAD APPLES DEAD HORSE COMA

CD 2 – USE YOUR ILLUSION II

Original Album Remastered

CIVIL WAR 14 YEARS YESTERDAYS KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR GET IN THE RING SHOTGUN BLUES BREAKDOWN PRETTY TIED UP LOCOMOTIVE SO FINE ESTRANGED YOU COULD BE MINE DON’T CRY (ALT. LYRICS) MY WORLD

CD 3 – LIVE IN NEW YORK

Ritz Theatre – May 16, 1991

PRETTY TIED UP* BAD OBSESSION* RIGHT NEXT DOOR TO HELL* BROWNSTONE* DUST N’ BONES LIVE AND LET DIE* PARADISE CITY* VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR* DRUM SOLO* SLASH SOLO* YOU COULD BE MINE*

CD 4 – LIVE IN NEW YORK* (cont’d)

Ritz Theatre – May 16, 1991

I WAS ONLY JOKING / PATIENCE* ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR* DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals] YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals] MY MICHELLE* ESTRANGED* DOUBLE TALKIN’ JIVE* SWEET CHILD O’ MINE* WELCOME TO THE JUNGLE*

CD 5 – LIVE IN LAS VEGAS

Thomas & Mack Center – January 25, 1992

NIGHTRAIN BROWNSTONE* LIVE AND LET DIE* ATTITUDE* IT’S SO EASY* BAD OBSESSION* WELCOME TO THE JUNGLE* DOUBLE TALKIN’ JIVE* VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR / VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN)*

CD 6 – LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)

Thomas & Mack Center – January 25, 1992

DON’T CRY (ORIGINAL)* WILD HORSES* PATIENCE* YOU COULD BE MINE* SO FINE* NOVEMBER RAIN* INTROS / DRUM SOLO* SLASH SOLO* SPEAK SOFTLY, LOVE (LOVE THEME FROMTHE GODFATHER)* ROCKET QUEEN

CD 7 – LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)

Thomas & Mack Center – January 25, 1992

SAIL AWAY SWEET SISTER* SWEET CHILD O’ MINE* MOVE TO THE CITY* HOTEL CALIFORNIA / ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR* YESTERDAYS MY MICHELLE* ESTRANGED* MOTHER* / PARADISE CITY

BLU-RAY VIDEO – LIVE IN NEW YORK

Ritz Theatre – May 16, 1991

Audio: Dolby Atmos 48kHz 24-bit / Dolby TrueHD 5.1 96kHz 24-bit / PCM Stereo 48kHz 24-bit

Regions: All

Run Time: 2hr 6min

PRETTY TIED UP* BAD OBSESSION* RIGHT NEXT DOOR TO HELL* BROWNSTONE* DUST N’ BONES* LIVE AND LET DIE* PARADISE CITY* VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR* DRUM SOLO* SLASH SOLO* YOU COULD BE MINE* I WAS ONLY JOKING / PATIENCE* ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR* DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals] YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals] MY MICHELLE* ESTRANGED* DOUBLE TALKIN’ JIVE* SWEET CHILD O’ MINE* WELCOME TO THE JUNGLE*

* Previously unreleased

