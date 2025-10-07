News

"Guns N' Roses: Live Era '87 - '93" erscheint als remastertes Vinyl LP-Boxset

Geffen veröffentlicht "Guns N' Roses: Live Era '87 - '93" auf LP. Die 22 Songs umfassende erste Live-Compilation der Band erscheint am 21.11.2025 als Vinyl-Edition mit vier 180 Gramm-Schallplatten und wurde von den analogen Original-Stereo-Masterbändern remastert.

Tracklisting

Side 1A

01 Nightrain

02 Mr. Brownstone

03 It’s So Easy

04 Welcome To The Jungle

Side 1B

01 Dust N’ Bones

02 My Michelle

03 You’re Crazy

04 Used To Love Her

Side 2A

01 Patience

02 It’s Alright

03 November Rain

Side 2B

01 Out Ta Get Me

02 Pretty Tied Up

03 Yesterdays

Side 3A

01 Move To The City

02 You Could Be Mine

Side 3B

01 Rocket Queen

02 Sweet Child O’ Mine

Side 4A

01 Knockin’ On Heaven’s Door

02 Don’t Cry

03 Estranged

Side 4B

01 Paradise City

02 Coma (Special Bonus Track)

bereits erhältlich:

