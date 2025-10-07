News

"Guns N' Roses: Live Era '87 - '93" erscheint als remastertes Vinyl LP-Boxset

07.10.2025 (Karsten Serck)

Geffen veröffentlicht "Guns N' Roses: Live Era '87 - '93" auf LP. Die 22 Songs umfassende erste Live-Compilation der Band erscheint am 21.11.2025 als Vinyl-Edition mit vier 180 Gramm-Schallplatten und wurde von den analogen Original-Stereo-Masterbändern remastert.

Tracklisting

Side 1A

01 Nightrain
02 Mr. Brownstone
03 It’s So Easy
04 Welcome To The Jungle

Side 1B

Anzeige

01 Dust N’ Bones
02 My Michelle
03 You’re Crazy
04 Used To Love Her

Side 2A

01 Patience
02 It’s Alright
03 November Rain

Side 2B

01 Out Ta Get Me
02 Pretty Tied Up
03 Yesterdays

Side 3A

Anzeige


01 Move To The City
02 You Could Be Mine

Side 3B

01 Rocket Queen
02 Sweet Child O’ Mine

Side 4A

Anzeige

01 Knockin’ On Heaven’s Door
02 Don’t Cry
03 Estranged

Side 4B

01 Paradise City
02 Coma (Special Bonus Track)

bereits erhältlich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK