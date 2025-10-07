"Guns N' Roses: Live Era '87 - '93" erscheint als remastertes Vinyl LP-Boxset
Geffen veröffentlicht "Guns N' Roses: Live Era '87 - '93" auf LP. Die 22 Songs umfassende erste Live-Compilation der Band erscheint am 21.11.2025 als Vinyl-Edition mit vier 180 Gramm-Schallplatten und wurde von den analogen Original-Stereo-Masterbändern remastert.
Tracklisting
Side 1A
01 Nightrain
02 Mr. Brownstone
03 It’s So Easy
04 Welcome To The Jungle
Side 1B
01 Dust N’ Bones
02 My Michelle
03 You’re Crazy
04 Used To Love Her
Side 2A
01 Patience
02 It’s Alright
03 November Rain
Side 2B
01 Out Ta Get Me
02 Pretty Tied Up
03 Yesterdays
Side 3A
01 Move To The City
02 You Could Be Mine
Side 3B
01 Rocket Queen
02 Sweet Child O’ Mine
Side 4A
01 Knockin’ On Heaven’s Door
02 Don’t Cry
03 Estranged
Side 4B
01 Paradise City
02 Coma (Special Bonus Track)
bereits erhältlich:
