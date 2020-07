News

"Greyhound" jetzt in 4K mit deutschem Dolby Atmos-Sound bei Apple TV+

Apple zeigt ab sofort "Greyhound" bei Apple TV+ auch mit deutschem Dolby Atmos-Sound. Zum Start vor knapp zwei Wochen war zunächst nur die englische Originalfassung in Dolby Atmos verfügbar. Das Tom Hanks-Drama ist der erste große Kinofilm bei Apple TV+ und wird in 4K Ultra HD inklusive HDR in den Formaten HDR10 und Dolby Vision gestreamt.

Der Film basiert auf dem Roman "The Good Shepherd" von C.S. Forester aus dem Jahr 1955 und sollte ursprünglich am 07.05.2020 in den deutschen Kinos starten. Das Weltkriegs-Drama erzählt die Geschichte eines Zerstörer-Kapitäns, der bei der Überquerung des Nordatlantiks von deutschen U-Booten verfolgt wird.

Ob "Greyhound" später auch noch auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Auch bei Apple ist der Film bislang ausschließlich zum Streaming bei Apple TV+ erhältlich und nicht einzeln im iTunes Store zum Kauf oder Verleih verfügbar.

Apple TV HD & Apple TV 4K bei Amazon.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.