"Greenland"-Trailer mit Gerard Butler online

STX Entertainment hat den offiziellen Trailer für "Greenland" veröffentlicht.

In dem Katastrophenfilm mit Gerard Butler von "Angel Has Fallen"-Regisseur Ric Roman Waugh geht es um einen drohenden Weltuntergang infolge des Einschlags von Kometenfragmenten auf der Erde. Lediglich eine Gruppe von Bunkern in Grönland scheint eine Chance auf Rettung zu bieten.

In den USA soll "Greenland" voraussichtlich ab dem 14.08.2020 im Kino zu sehen sein. Für Deutschland wurde noch kein Starttermin angekündigt.

