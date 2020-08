News

Gratis-Streaming-Dienst mit nur einem einzigen Film von Ryan Reynolds

Nach dem Vorbild von Netflix und Amazon Prime Video starten weltweit immer neue Streaming-Dienste. Mit "Mint Mobile+" gibt es jetzt einen ganz besonderen Streaming-Dienst, der sogar kostenlos ist und weltweit genutzt werden kann.

Im Angebot von Mint Mobile + ist aber auch nur ein einziger Film. Dabei handelt es sich um "Foolproof" mit Ryan Reynolds aus dem Jahr 2003, der obendrein nur in "2003 DVD quality" statt 4K und HDR angeboten wird.

Via Twitter kündigte Ryan Reynolds auch bereits an, dass der Dienst wahrscheinlich schon bald wieder eingestellt werden dürfte und da Reynolds selbst an dem Mobilfunkanbieter Mint Mobile beteiligt ist, drängt sich der Eindruck auf, als ob es sich ohnehin nur um eine Mischung aus Persiflage und Marketing-Aktion handeln würde.

Wer also wirklich ernsthaft "Foolprof" in "2003 DVD quality" bei Mint Mobile + sehen möchte, sollte sich daher beeilen.

