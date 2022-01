News

Gratis: Pink Floyd-Klassiker auch ohne Streaming-Abo in 360 Reality Audio

Pink Floyd und David Gilmour haben zahlreiche Klassiker der letzten Jahrzehnte in "360 Reality Audio" veröffentlicht. Während ein Großteil der offiziellen Veröffentlichungen in dem Surround-Format meist nur über Musik Streaming-Dienste wie Amazon Music HD angeboten wird, sind die Hits wie "Shine On You Crazy Diamond" oder "High Hopes" auch umsonst auf den offiziellen YouTube-Kanälen von Pink Floyd und David Gilmour verfügbar. Dabei handelt es sich sowohl um Remixe aus Studio-Alben als auch Live-Aufnahmen. Zur Wiedergabe reichen ganz normale Kopfhörer. Sony bietet für 360 Reality Audio" außerdem die speziellen Lautsprecher SRS-RA3000 und SRS-RA5000 an.

Am 18.02.2022 erscheint der Pink Floyd Live-Konzertfilm "P•U•L•S•E•" inklusive DTS HD MA 5.1-Mix auf Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.