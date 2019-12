News

"Gotcha - Ein irrer Typ" Blu-ray-Premiere im Januar

justbridge entertainment GmbH veröffentlicht im Januar "Gotcha - Ein irrer Typ" erstmals als Blu-ray Disc in Deutschland. Die Action-Komödie aus dem Jahre 1985 über einen Gotcha-Spieler im tödlichen Konflikt der Geheimdienste des Kalten Krieges kommt am 31.01.2020 in den Handel und ist mit einem deuschen und englischen DTS HD MA 2.0-Soundtrack ausgestattet.

