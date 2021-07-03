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"Godzilla vs. Kong" auch als Steelbook auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

03.07.2021 (Karsten Serck)

Warner veröffentlicht "Godzilla vs. Kong" auch in Deutschland als Steelbook-Sonderedition.  Laut jpc ist neben der Standard-Edition auch ein Steelbook auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc geplant.

"Godzilla vs. Kong" erscheint voraussichtlich am 30.09.2021 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Bereits ab dem 29.07. soll das Godzilla-Abenteuer von Adam Wingard auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes zum Kauf und Verleih erhältlich sein - auch in 4K.

Die Ultra HD Blu-ray wird laut der bereits in England veröffentlichten Version über eine deutsche und englische Dolby Atmos-Tonspur verfügen und neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision unterstützen.

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