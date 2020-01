News

"Gesetz der Rache - Director's Cut" als limitiertes Blu-ray-Steelbook

Constantin Film veröffentlicht den Director's Cut von "Gesetz der Rache" im Februar in einer limitierten Steelbook-Edition auf Blu-ray Disc. Der Director’s Cut ist ca. 10 Minuten länger als die bisherige FSK 16-Version des Action-Thrillers mit Gerard Butler und hat eine höhere FSK 18-Freigabe. Das Blu-ray-Steelbook kommt am 13.02.2020 in den Handel.

Gesetz der Rache - Directors Cut (Blu-ray Disc)

Bild: 2,40:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS H 5.1)

Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte

Extras:

Das Rechtssystem (ca. 6 Min.)

Making-of „Law in Black and White” (ca. 15 Min.)

Die Entwicklung der visuellen Effekte (ca. 7 Min.)

Blick hinter die Kulissen (ca. 15 Min.)

Interviews (ca. 12 Min. vom EPK)

