"Geboren am 4. Juli" im Juni auf Blu-ray Disc

WVG Medien veröffentlicht "Geboren am 4. Juli" im Juni in einer Neuauflage auf Blu-ray Disc. Das Oliver Stone-Drama aus dem Jahr 1989 mit Tom Cruise in der Rolle des Vietnam-Veteranen Ron Kovic kommt am 26.06.2020 kurz vor dem Geburtstag von Kovic in den Handel und wird neben einem Audio-Kommentar mit Oliver Stone auch mit einem NBC-News-Hintergrundbericht ausgestattet sein.

