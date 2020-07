News

"Game of Thrones: The Complete Collection" im Herbst auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht im Herbst alle acht Staffeln von "Game of Thrones" auf Ultra HD Blu-ray. In den USA soll die "Game of Thrones: The Complete Collection" am 03.11.2020 auf Ultra HD Blu-ray erscheinen und beim Händler "Best Buy" auch in einer limitierten Steelbook-Edition mit einzelnen Staffel-Steelbooks in einer Metallbox erhältlich sein. Zusätzlich gibt rund 15 Stunden Bonus-Material, welches bereits bei der Blu-ray-Komplett-Edition veröffentlicht wurde.

Die insgesamt 73 Episoden der HBO-Serie werden in den HDR-Formaten HDR10 und Dolby Vision präsentiert. Ausserdem gibt es für alle Folgen einen englischen Dolby Atmos-Mix.

Wann die "Game of Thrones" Komplett-Edition in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

