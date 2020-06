News

Fußball-Bundesliga ab 2021 wohl bei Sky, DAZN und Sat.1

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat laut Medienberichten die TV-Rechte für die Fußball-Bundesliga ab 2021 an Sky, DAZN und Sat.1 vergeben. Sky wird demnach voraussichtlich 200 Live-Spiele u.a. am Samstag zeigen während sich DAZN 106 Spiele am Freitag und Sonntag gesichert haben soll. Sat.1 wird voraussichtlich neun Fußball-Spiele im Free TV zeigen, darunter u.a. den Supercup und vier Relegationsspiele.

Während in den letzten Monaten viel über einen Einstieg von Amazon oder der Telekom in die Fußball-Bundesliga-Übertragungen spekuliert wurde, sind diese bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025 laut den bislang vorliegenden Informationen voraussichtlich nicht dabei.

Offiziell will die DFL heute gegen 13:30 Uhr die genaue Verteilung der Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga mitteilen.

