"Fox News" startet als Streaming-Dienst in Deutschland

Fox wird den Sender "Fox News" ab September auch in Deutschland anbieten. Dieser soll über ein Streaming-Abo mit dem Namen "Fox News International" vermarktet werden, welches zum Preis von 6,99 USD pro Monat am 20.08. zunächst in Mexico und am 17.09.2020 auch in Deutschland, Spanien und Großbritannien startet.

Neben dem "Fox News Channel" gehört zu dem Streaming-Abo auch der Wirtschafts-Kanal "Fox Business". Neben dem Live-Programm als Stream sollen auch zahlreiche Shows der beiden Fox-Sender "On Demand" zum Abruf stehen.

"Fox News International" soll über iPhone, Android, Apple TV und Android TV nutzbar sein. Apps für Amazon Fire TV und Roku sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Nach dem Verkauf des Hollywood-Studios 20th Century Fox und der TV-Entertainment-Sparte an Disney verbleibt Fox News als eigenständiges Medien-Unternehmen unter der Führung von Rupert Murdoch. Die Fox Corporation betreibt in den USA auch noch das Pay TV-Angebot "Fox Sports".

