News

Fox beendet Blu-ray Disc & DVD-Vertrieb in Deutschland

20th Century Fox Home Entertainment wird den Vertrieb von Blu-ray Discs und DVDs in Deutschland Ende Juni einstellen. Damit wird die Übernahme durch Disney auch auf der Home Entertainment-Ebene vollzogen. Den eigenständigen Kino-Verleih hatte Fox bereits vor einiger Zeit eingestellt. Händler können noch bis zum 19.06.2020 Blu-ray Discs, DVDs und Ultra HD Blu-rays bei Fox bestellen.

Als letzten Kinofilm veröffentlicht Fox am 04.06.2020 "Jojo Rabbit" am 04.06.2020 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. In welcher Form Disney den Vertrieb der bereits erhältlichen Fox-Titel auf Blu-ray Disc und DVD fortführen wird, ist noch nicht bekannt.

Alle Fox Blu-ray Discs & 4K Ultra HD Blu-rays bei Amazon.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.