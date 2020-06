News

"Force of Nature" mit Mel Gibson im Oktober auf Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray

Splendid veröffentlicht im Oktober "Force of Nature" auf Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray. In dem Action-Thriller spielt Mel Gibson einen Ex-Cop, der während eines Hurricanes gegen eine Gangsterbande kämpft, die in einem heruntergekommenen Apartmentkomplex verborgene Kunstschätze im Wert von 55 Millionen Dollar in einer der Wohnungen aufspüren und alle Zeugen ausschalten will. Neben Mel Gibson sind in dem Film u.a. Emile Hirsch und Kate Bosworth zu sehen.

Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Force of Nature" ist für den 09.10.2020 geplant.

Force of Nature (Blu-ray Disc / 4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD 5.1)

