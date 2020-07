News

Flexibles Funkmodul Nubert nuConnect trX ab jetzt erhältlich

Bildquelle: Nubert

Das neue Funkmodul nuConnect trX von Nubert agiert als Bindeglied für das X-Connect-Netzwerk des Herstellers. Mittels des intelligenten Kästchens lassen sich AV-Receiver oder Verstärker von Fremdherstellern in das Nubert-Netzwerk, dass die nuPro X-Lautsprecher, den nuConnect ampX und die nuSub-Subwoofer XW-700 und XW-900 miteinander verknüpft, einbinden. X-Connect arbeitet stabil und praktisch verzögerungsfrei, dies konnten wir in diversen Testberichten bereits nachvollziehen. Auch erfolgt die Übertragung in hoher Auflösung.

Der nuConnect trX erweitert dieses Netzwerk nun auf alle übrigen HiFi- und Heimkinogeräte, auch von anderen Herstellern. Als sogenannter Transceiver arbeitet es wahlweise als Sender oder Empfänger, angeschlossen wird das Gerät über integrierte analoge und digitale Anschlüsse.

Einsatzbeispiele: Als Sender kann der nuConnect trX beispielsweise an einem AV-Receiver eingesetzt werden und übernimmt die drahtlose Übertragung an einen nuSub-Subwoofer. Der Funkradius beträgt bis zu 50 Meter und selbst bei schlechten Bedingungen sollen 10 bis 15 Metern Reichweite immer gewährleistet sein. Als Empfänger bietet sich das Gerät an, um das Musiksignal zweier nuPro X-Lautsprecher zusätzlich auf einer traditionellen Kompaktanalge in einem anderen Raum wiedergeben zu können. Der nuConnect trX kann dort mit dem mitgelieferten Klinken-Cinch-Kabel direkt an einen Analogeingang angeschlossen werden.

Auch denkbar ist die Verbindung zweier nuConnect trX, wobei einer als Sender und der zweite als Empfänger konfiguriert ist. So kann man den Ton vom PC im Arbeitszimmer auf einen Aktivlautsprecher im Nebenraum übertragen.

Der nuConnect trX ist ab sofort im Nubert Direktvertrieb für 131 Euro erhältlich. Nubert bietet verschiedene Kombipakete zu reduzierten Sparpreisen an, ein Doppelpack aus zwei trX kostet 225 Euro.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.