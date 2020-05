News

"Flash Gordon" jetzt auf 4K Ultra HD Blu-ray vorbestellbar

Amazon.de bietet jetzt "Flash Gordon" zur Vorbestellung auf Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray an:

Der Science Fiction-Klassiker aus dem Jahr 1980 erscheint am 06.08.2020 von StudioCanal mit neuem, umfangreichem Bonusmaterial als DVD, Blu-ray Collector’s Edition im Digipak mit Booklet, Flash Patch, Poster und Artcards sowie im limitierten 4K UHD-SteelBook mit neuem Artwork von Matt Ferguson. Die Collector’s Edition enthält zusätzlich die Dokumentation LIFE AFTER FLASH aus dem Jahr 2017 und den Original Soundtrack mit der Musik von Queen.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Flash Gordon (Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1 (Dolby Vision)

Ton: Deutsch (DTS HD MA 2.0), Englisch (DTS HD MA 5.1 & 2.0)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Neue Dokumentation: „Lost in Space: Nic Roeg’s Flash Gordon“; Audiokommentare mit Regisseur Mike Hodges & Brian Blessed (Prinz Vultan); Behind the scenes; Fotogalerie; Storyboard Galerie; Originaltrailer; Interview mit Mike Hodges; Interview mit Comic-Autor Alex Ross; Interview mit Drehbuchautor Lorenzo Semple, Jr.; Episode 24 der Zeichentrickserie Flash Gordon (1979-1982): Das Überlebensspiel / Kobolds schönste Stunde; Die schauspielerischen Anfänge von Sam Jones; Featurette: Flash Gordon Merchandise; Bob Lindenmayer über Deleted Scenes und Alternatives Ende; Featurettes: Greenroom zum 35-jährigen Jubiläum & Reunion zum 35-jährigen Jubiläum; Interview mit Poster-Artist Renato Casaro ; Anekdoten mit Brian Blessed ; Träumereien mit Melody Anderson; Der Soundtrack – mit Brian May & Howard Blake (Queen); Easter Eggs

Flash Gordon (Blu-ray)

Bild: 2,35:1

Ton: Deutsch (DTS HD MA 2.0), Englisch (DTS HD MA 5.1 & 2.0)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

