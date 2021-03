News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Film-Bundles bis 50% reduziert im Apple iTunes Store

Apple bietet derzeit im iTunes Store zahlreiche Film-Bundles bis 50% reduziert an. Dazu gehören z.B. in 4K die "Fast & Furious 9 Film Collection" für 24,99 EUR oder alle "Jurassic Park"-Filme für 14,99 EUR.

Auch die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie ist für 9,99 EUR im Angebot. Leider ist dabei in Deutschland aber bislang nur der erste Teil auch in Ultra HD dabei.

Auch bei den Film-Angeboten für 3,99 EUR bzw. für 5,99 EUR hat es wieder einige Veränderungen gegeben. Aktuell sind z.B. "John Wick", "V wie Vendetta" und "Spider-Man: A New Universe" in 4K für je 3,99 EUR erhältlich.

Weitere Angebote: