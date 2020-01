News

Fellini-Klassiker mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht im März zwei restaurierte Filme von Federico Fellini auf Blu-ray Disc. Die beiden Filme "Die Nächte der Cabiria" und "Der weisse Scheich" wurden von TF1 in Zusammenarbeit mit StudioCanal und Unterstützung des französischen "Centre national du cinéma et de l’image animée" (CNC) in 4K restauriert und erscheinen am 26.03.2020 auf Blu-ray Disc.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.