"Fast & Furious 9 Film Collection" für 24,99 EUR in 4K im Apple iTunes Store

Universal bietet heute im Apple iTunes Store die "Fast & Furious 9 Film Collection" für 24,99 EUR an. Das Bundle enthält alle acht "Fast & Furious"-Filme sowie den Spin: Off "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" in 4K & HDR. Die beiden letzten Filme unterstützen neben HDR10 auch Dolby Vision und bei "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" ist auch ein englischer Dolby Atmos-Mix dabei. Das Angebot zum Ende des "2020 Countdowns" bei Apple gilt nur heute:

weitere Angebote:

