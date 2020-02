News

"Everest - Ein Yeti will hoch hinaus" in 4K UHD bei Amazon Prime Video

Während der Dreamworks-Animationsfilm "Everest - Ein Yeti will hoch hinaus" (Abominable) nur auf Blu-ray Disc, Blu-ray 3D und DVD veröffentlicht und eine ursprünglich geplante Ultra HD Blu-ray in Deutschland gestrichen wurde, ist der Film jetzt zumindest in 4K nicht nur bei Apple sondern auch bei Amazon Prime Video erhältlich - sowohl zum Kauf als auch Verleih. Die 4K-Version unterstützt bei beiden Anbietern auch HDR10. Die Blu-ray Disc bietet zwar nur ein 1080p-Bild aber dafür einen deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix.

In England erscheint die Ultra HD Blu-ray mit englischem Ton übrigens am 10.02.2020.

