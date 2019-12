News

Eurosport zeigt Ski-Weltcup in Ultra HD

Eurosport zeigt am 28. und 29. Dezember die Sky-Weltcup-Rennen in Bornio in Ultra HD. Das Ski-Event wird jeweils ab 11:30 Uhr auf dem Ultra HD-Kanal UHD1 by HD+ via Satellit 19,2° Ost übertragen und erfordert ein HD+ Abo.

Darüber hinaus zeigt Eurosport am 08.01.2020 ab 18:00 Uhr auch den Nachtslalom sowie am 29.02. und 01.03.2020 ab Vormittag das Super G-Event aus La Thulie in Ultra HD.

In Österreich werden die Ultra HD Ski-Rennen von Eurosport auch bei HD Austria und simpliTV gezeigt.

