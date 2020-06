News

Erweitertes Ultra HD & HDR-Wochenende bei ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1 präsentiert am diesen Wochenende nicht nur mehrere Filme in Ultra HD und HDR. Neben den Filmen auf dem Satellitenkanal UHD1 von HD+ in Ultra HD mit HDR im HLG-Standard wird kurzfristig am Samstag ab 20:15 Uhr auch noch die Dokumentation "Wer 4 sind" über die "Fantastischen Vier" in 4K gezeigt. Dadurch verschiebt sich auch der Start der drei Filme am Samstag auf 22:20 Uhr:

26.06.2020

"9 Tage wach" ab 20:15 Uhr

"Ein ganz normaler Tag" ab 21:45 Uhr

"Amokspiel" ab 23:15 Uhr

27.06.2020

"Wer 4 sind" ab 20:15 Uhr

"Es bleibt in der Familie" ab 22:20 Uhr

"Das vergessene Dorf – Cora Steins erster Fall" ab ??:?? Uhr

"9 Tage wach" ab ??:?? Uhr

28.06.2020

"Zerschunden – Ein Fall für Dr. Abel", ab 20:15 Uhr

"Zerbrochen – Ein Fall für Dr. Abel" ab 21:45 Uhr

"Amokspiel" ab 23:15 Uhr

